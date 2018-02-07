Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Монпелье

В первом раунде теннисного турнира в Монпелье российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Давида Феррера. Для выявления победителя соперникам пришлось провести все три сета. Уступив в первом из них на тай-брейке, россиянин затем взял две партии подряд, пробившись во второй круг.

Встреча между россиянином и испанцем получилась крайне напряженной. В первом сете дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказался Феррер – 7:6. Однако затем россиянин взял игру в свои руки, победив в двух партиях подряд – 6:3, 6:4. В следующем круге Карен сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Монпелье, обыграв испанца Гильермо Гарсию-Лопеса в двух сетах.