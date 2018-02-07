Правительство Эквадора продолжит защищать Ассанжа

Правительство Эквадора продолжит предоставлять международную защиту Джулиану Ассанжу – основателю организации WikiLeaks. Об этом сообщили представители министерства иностранных дел южноамериканской страны.

Как уточняется в заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном на его официальном сайте, Эквадор продолжит предоставлять защиту гражданину Джулиану Ассанжу до тех пор, пока будет существовать угроза его жизни. Правительство Эквадора поддерживает наилучшие отношения с Соединенным Королевством и продолжит предпринимать дальнейшие усилия для поиска решения, удовлетворяющего оба государства и являющегося уважительным по отношению к правам человека.

В 2012 году Ассанж обратился в эквадорскую дипмиссию в Лондоне с просьбой об убежище, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и изнасиловании. Ассанж опасался, что Швеция депортирует его в Соединенные Штаты Америки, где австралийцу грозит 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных документов Государственного департамента. Основатель WikiLeaks отвергает выдвинутые обвинения и называет их политически мотивированными, напоминает ТАСС.

6 февраля суд Лондона не нашел оснований для удовлетворения запроса об отмене ордера на арест Джулиана Ассанжа. Данное решение было обосновано тем, что Ассанж не явился на слушания, тем самым нарушив действующую судебную процедуру. Суд вернется к рассмотрению запроса 13 февраля текущего года.