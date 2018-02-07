Ксения Собчак приглашена на завтрак с Дональдом Трампом

Пока большинство претендентов в кандидаты агитируют в российских регионах, Ксения Собчак отправилась в США.



Первое публичное выступление — во влиятельном Центре стратегических и международных исследований, в руководстве которого в разные годы были Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский.

Первый вопрос — о целях визита в США. Собчак говорит о том, что отношения России и США на низшей точке, и она хочет быть мостом между Россией и США.

Ксения Собчак заявляет, что у нее запланированы встречи с членами администрации Дональда Трампа и политиками, принимающими в Америке решения. Но точный их список пока неизвестен.

Возможно, ей удастся встретиться и с Трампом. Правда, не лично. В четверг Ксения Собчак приглашена на молитвенный завтрак с президентом — ежегодное мероприятие, на которое съезжаются политики из многих стран. Считается, что это возможность для неформального общения с американским лидером, которое, правда, редко длится дольше нескольких минут, а то и секунд.