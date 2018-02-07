Большинство американцев не поддерживают строительство стены на границе с Мексикой

59 процентов американских избирателей против строительства стены на границе с Мексикой. Такие данные появились в распространенных во вторник, 6 февраля, результатах общенационального опроса общественного мнения, который проводили специалисты университета Куиннипиака.

План полностью отгородиться от южного соседа, отстаиваемый нынешним президентом США Дональдом Трампом, поддерживают лишь 37 процентов американцев. Стена на границе с Мексикой – одно из ключевых предвыборных обещаний нынешнего главы администрации Соединенных Штатов. Указ о постройке стены Трамп подписал еще 25 января 2017 года – спустя пять дней после вступления в должность президента. При этом он не один раз заявлял, что строительство стены будет оплачивать Мехико, напоминает ТАСС.

Пока Трамп пытается уговорить Конгресс США выделить средства для возведения стены. Отвечая на вопросы журналистов 24 января, глава Белого дома сообщил, что на сооружение стены необходимо 25 миллиардов долларов. Эти деньги будут использованы на укрепление 655 километров уже существующих ограждений, а также на строительство 508,6 километра дополнительных.

По мнению Трампа, стена призвана остановить преступные картели, контрабандистов и наркоторговцев.

Взамен президент Соединенных Штатов пообещал законодателям-демократам рассмотреть возможность предоставления детям нелегальных мигрантов в течение 10-12 лет гражданства США в случае отсутствия у них судимостей. Данное предложение может быть включено в иммиграционную реформу, которая призвана заменить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Это программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, которые въехали в страну несовершеннолетними. Трамп планирует окончательно закрыть ее к 5 марта текущего года. Однако президент предупредил, что "нет стены, нет и DACA".

Опрос, в котором приняли участие 1,3 тысячи избирателей, проводился в период с 2 по 5 февраля, погрешность не превышает 3,3 процента.