Рада в непонимании, за что Польша называет националистов преступниками

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Ситуация на Украине 2 часа назад
Рада в непонимании, за что Польша называет националистов преступникамиЧитайте нас в Telegram
Президент Польши подписал "антибандеровский" закон. Тот самый, что предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Подписал, несмотря на протесты Киева.
Закон о реинтеграции Донбасса во время первого в этом политическом сезоне заседания украинской Рады не отменили. Идею не принимать закон поддержали только 37 парламентариев из 226 необходимых. Инициатива отказаться от закона поступила от "Оппозиционного блока", лидер фракции Юрий Бойко назвал его вредным для страны. Закон приняли 18 января.
Юго-Восток Украины, Донецкая и Луганская области, там названы оккупированными территориями, а Россия — государством-агрессором. Президент Украины после принятия закона получает право использовать армию на Донбассе без согласования с парламентом и без объявления войны. Эксперты отмечают: вместо попытки урегулировать ситуацию, Украина сваливает все на Россию и забывает про Минские соглашения.
"Сам этот законопреокт работает на отказ от реинтеграции Донбасса, фактически ставит крест на попытках его реинтегрировать. Голосуя за этот закон, они говорят — не нужен нам этот Донбасс, который будет мешать нам двигаться в сторону НАТО, в сторону Евросоюза. Закроем тему. Вот таким способом закрыть тему",- говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Еще один вопрос на повестке украинских депутатов — Польша. Обеспокоенность и разочарование выразила Рада по поводу изменений в законе об Институте национальной памяти. За отрицание преступлений украинских националистов в Польше теперь уголовная ответственность. Речь, к примеру, о так называемой Волынской резне в 1943 – 1944, массовом уничтожении украинскими националистами поляков под руководством Бандеры. Президент Польши Анжей Дуда объявил 6 февраля о том, что подписал закон: "Учитывая необходимость защищать доброе имя Польши и поляков, я принял решение подписать это обновление закона. Но, поскольку объективность важна для меня, я также решил направить его в Конституционный суд, чтобы проверить соответствие его положений Конституции".
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что от принятия такого закона Польша только проигрывает: "Сегодня Польша из нашего адвоката и нашего мощного союзника превращается в слабое государство, где верх берут силы и идеи, которые ослабляют саму Польшу. Возможно, сегодня это звучит фантастично, но учитывая ту политику, которую проводят шовинистические круги в Польше, я не исключаю выдвижение территориальных претензий к Украине со стороны Польши".
Впрочем, эксперты отмечают: осуждая польский закон, Украина только подчеркивает — в Евросоюзе им не место.
"Для того, чтобы вступить в Евросоюз нужно договариваться со всеми странами, туда входящими. А там есть такие страны, как Польша и Чехия, где Бандера герой отрицательный. Есть Венгрия и Румыния, которым не нравится закон об образовании, где им запрещается иметь собственные школы. Есть страны подальше, Франция, которая весьма нервно воспримет прославление любого, кто сотрудничает с нацистами", — говорит старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
Теперь Рада намерена пригласить посла Украины в Варшаве выступить с парламентской трибуны, чтобы понять, как так, почему украинских националистов, это цитата депутата Винника, квалифицируют как преступников.
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