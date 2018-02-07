Приморец предстанет перед судом за хранение 140 килограммов марихуаны

Житель села Бровничи в Приморье предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении 140 килограммов марихуаны. О происшествии сообщили представители УМВД РФ Приморского края.

Как уточняется, ранее в ходе операции "Мак" сотрудники правоохранительных органов нашли в лесу неподалеку от села 140 килограммов высушенных частей растений маньчжурской конопли. По подозрению в незаконном хранении конопли был задержан 35-летний местный житель, передает РИА Новости.

Подозреваемый утверждал, что хранил высушенные растения для личного употребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Следователям удалось доказать причастность фигуранта к совершению наркопреступления. К настоящему времени уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранта дела ожидает до 15 лет тюрьмы.