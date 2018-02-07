Кристиан Нобоа хочет уйти из "Зенита" в "Эмелек"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа сообщил, что не оставляет попыток повлиять на руководство "сине-бело-голубых", чтобы договориться о своей аренде в эквадорский "Эмелек". Напомним, что 32-летний футболист является воспитанником клуба из Гуаякиля.

"Аренда в "Эмелек" — это реально. Я оказываю давление на "Зенит", чтобы вернуться в "Эмелек", — цитирует Нобоа El Universo. Речь идет об аренде сроком до пяти месяцев.

Контракт эквадорского футболиста с санкт-петербургским "Зенитом" действует до 2020 года. В нынешнем сезоне Нобоа нечасто появляется в составе "сине-бело-голубых". Во всех турнирах он провел лишь 9 игр за питерский клуб.