Отопление в пострадавшем от пожара доме в Приморье почти восстановлено

В городе Артем Приморского края бригаде специалистов удалось восстановить большую часть системы теплоснабжения многоквартирного дома, поврежденного пожаром. Об этом СМИ рассказали в среду, 7 февраля, представители управления информации города.

Ранее сообщалось, что из дома, загоревшегося 6 февраля, спасатели эвакуировали 45 жильцов, еще несколько человек покинули здание самостоятельно. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. После тушения возгорания в четырех подъездах дома были отключены водо- и электроснабжение, нарушена подача тепла. Утром 7 февраля температура воздуха в Артеме – около 17 градусов мороза, передает ТАСС.

К настоящему времени удалось восстановить теплоснабжение в большей части поврежденных подъездов. Пока без тепла остаются лишь два "стояка" первого подъезда. Ремонтные работы продолжаются.