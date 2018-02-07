На западе Лондона около 80 пожарных борются с огнем в жилом доме

В Лондоне около 80 пожарных борются с возгоранием, которое произошло вечером 6 февраля в одной из квартир в районе Холланд-парк, который располагается в западной части города. Такая информация появилась на официальном сайте пожарной бригады столицы Великобритании.

Как уточняется, сообщение о пожаре поступило на пульт в 21:44 по местному времени (1:44 по времени Москвы). На место ЧП прибыли 12 единиц пожарной техники, передает ТАСС.

В целях безопасности восемь соседних зданий были эвакуированы. К настоящему времени о причине возгорания ничего не известно.

По данным СМИ, на расстоянии менее одной мили (1,6 километра) от места пожара расположено здание Grenfell Tower, полностью выгоревшее в июне 2017 года. Тогда в огне погиб 71 человек.