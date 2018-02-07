Землетрясение на Тайване: 4 человека погибли, 220 человек пострадали, более 170 не выходят на связь

4 человека погибли, 219 человек пострадали, 173 человека не выходят на связь после сильного землетрясения, произошедшего поздно вечером 6 февраля на Тайване. Такие данные сообщает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о двух погибших и 202 пострадавших, передает РИА Новости.

Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 23:50 по местному времени (18:50 по времени Москвы) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова 6 февраля. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. Позднее сейсмологический центр Китая зарегистрировал минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5 и два афтершока магнитудой 5,2.

В городе Хуалянь не менее пяти зданий частично или полностью разрушены. В том числе это 11-этажный отель и военный госпиталь. В отеле после обрушения первых трех этажей многочисленные гости оказались заблокированы. 116 из них спасателям уже удалось эвакуировать.

В результате удара стихии возникли перебои в работе транспортной системы, а также в системе электроснабжения. Более 700 домов остались без электричества.

В настоящее время поисково-спасательная операция на Тайване продолжается. В ней участвуют пожарные, спасатели, военные, медики и полицейские собаки.