Малкин забросил 30-ю шайбу в чемпионате НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче против новичка лиги "Вегас Голден Найтс" забросил свою 30-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Кроме того, он отметился голевой передачей. Его команда победила "золотых рыцарей" со счетом 5:4.

Гости в самом начале матча сумели отличиться в большинстве. Уильям Карлссон использовал удаление Евгения Малкина за удар клюшкой. А к 27-й минуте "Вегас" уже вел в счете 2:0.

Однако "пингвины" еще до окончания второго периода забросили три шайбы. А в начале третьей двадцатиминутки Малкин забросил свою 30-ю в нынешнем сезоне шайбу. Затем он помог отличиться своему партнеру по звену Филлу Кесселу.

Тем не менее счет 5:2 в пользу хозяев долго не продержался. "Рыцари" довольно быстро отквитали две шайбы, сделав концовку игры нервной для "Питтсбурга". И все же сравнять счет хоккеистам "Вегаса" не удалось.