Виталий Смирнов: МОК настроен восстановить ОКР

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что Международный олимпийский комитет настроен восстановить в правах ОКР. Такой вывод спортивный чиновник сделал, исходя из двух дней работы сессии МОК, проходящей в Южной Корее.

"МОК, безусловно, настроен вернуть ОКР, восстановить его. Это очевидно после двух дней работы сессии МОК. В текущей непростой ситуации самое главное слово должен сказать спортсмен. Российский спортсмен своим достойным выступлением в Пхенчхане покажет всему миру, на что мы способны", — приводит слова Смирнова РИА Новости.

Напомним, что исполком МОК еще 5 декабря приостановил членство Олимпийского комитета России в организации.