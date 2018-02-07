Собчак: НАТО не является угрозой для России

Выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак заявила, что не видит в альянсе НАТО угрозы для России.

Собчак отметила, что Россия является частью европейской системы, и подчеркнула важность взаимодействия с Североатлантическим альянсом и европейскими структурами.

Ксению Собчак попросили прокомментировать намерения Грузии и Украины относительно присоединения к НАТО. Она назвала это "устремлением независимых государств", сообщает Gazeta.ru. По мнению Собчак, России не следует ничего предпринимать в этом плане, поскольку в данной ситуации речь идет о суверенных странах.