Героя России Романа Филипова похоронят 8 февраля в родном Воронеже

Тело погибшего в Сирии летчика вернули в Россию. Операцию провели сотрудники российской военной разведки вместе с турецкими коллегами. Романа Филипова похоронят в его родном городе Воронеже 8 февраля. Посмертно ему присвоено звание Героя России, указ подписал Президент России, сообщает "Россия 24".

Штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК в Идлибе во время облета зоны деэскалации. Пилот успел катапультироваться, был ранен, но до последнего отстреливался от боевиков. Когда понял, что окружен, подорвал себя гранатой. У Романа Филипова остались жена и дочь.

Уже стали известны подробности этого боя. Издание "Красная звезда" публикует интервью с пилотом, который летал с Романом Филиповым в паре. В тот самый день он вместе с командиром совершал облет зоны деэскалации Идлиб. Был ведомым. И сделал все, чтобы помочь командиру звена.