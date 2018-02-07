МИД Японии заявил протест России из-за учений на Курилах

Япония заявила Российской Федерации протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды. Информацию об этом распространил глава министерства иностранных дел Японии Таро Кону 7 февраля.

Как отметил в сообщении Таро Кону, "это противоречит позиции Японии в отношении четырех северных островов".

В настоящее время на Курилах идут учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям, напоминает газета "Известия". В них принимают участие более 2 тысячи военных и 500 единиц техники.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Шикотан, Кунашир и ряд мелких необитаемых островов (в Японии их называют Хабомаи) по итогам Второй мировой войны вошли в состав СССР. Сейчас Япония оспаривает их принадлежность.

6 января СМИ писали, что власти Японии планируют вернуться к активному диалогу с Россией по проблеме Курильских островов. 2 ноября 2017 года Япония высказывала надежду на решение территориального спора по Курилам, приемлемое для обеих сторон.