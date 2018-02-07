НХЛ. Овечкин и Кузнецов помогли "Вашингтону" победить "Коламбус" Бобровского

"Вашингтон Кэпиталз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в гостях оказался сильней "Коламбус Блю Джекетс", обыграв его со счетом 3:2. Российские форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами.

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 22 броска из 25, однако не смог помочь своей команде добиться победы. Евгений Кузнецов набрал 50-е очко в нынешнем сезоне.

Результаты других матчей игрового дня в НХЛ: "Каролина Харрикейнз" — "Филадельфия Флайерз" — 1:2; "Баффало Сейбрз" – "Анахайм Дакс" — 3:4; "Оттава Сенаторз" – "Нью-Джерси Дэвилз" — 5:3; "Флорида Пантерз" – "Ванкувер Кэнакс" — 3:1; "Детройт Ред Уингз" – "Бостон Брюинз" — 2:3.