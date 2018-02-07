CAS продолжает рассматривать дела российских спортсменов

Спортивный арбитраж слушает дела 32 спортсменов из России. Речь о лидерах сборной, которые не были замешаны в допинг-скандалах, но так и не получили приглашения на Игры в Пхёнчхан. Это, в том числе, Виктор Ан, Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерий Ничушкин и Антон Белов. Полный список опубликован на сайте суда, сообщает "Россия 24".

8 февраля будут рассмотрены апелляции атлетов и тренеров, которым МОК отказался выдать приглашения, несмотря на то, что ранее в суде они были полностью оправданы.

Изначально Олимпийский комитет подавал заявку на 500 человек, однако, в итоге на Олимпиаде выступят чуть больше 160.