Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

На пресс-конференции по итогам пуска глава SpaceX Илон Маск сообщил, что первая ступень центрального сегмента сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смогла приземлиться на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Разгонный блок смог перезапустить лишь один из трех двигателей, которые необходимы для посадки на автономную баржу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя), и на скорости 483 километра в час упал в океан в ста метрах от баржи.

Эта неудача не омрачила триумфа Илона Маска, который во вторник, 6 февраля, запустил в космос самую мощную из ракет, используемых ныне. Два боковых ускорителя, ранее задействованные для запуска Falcon 9, успешно приземлились на мысе Канаверал. Они пригодны для последующего использования, передает агентство "Интерфакс". А личный спорткар Маска Tesla Roadster начал свой путь к Красной планете.

Маск отметил, что автомобиль с пассажиром Starman и посланием для инопланетян останется в космосе на миллиарды лет. Правда, заряда в нем хватит всего лишь на 12 часов.

На пресс-конференции глава SpaceX рассказал также, что разработка и запуск космического грузовика стоили компании более 500 миллионов долларов. "Наши инвестиции к настоящему времени оказались больше, чем мне хотелось бы признавать", — подчеркнул Маск.