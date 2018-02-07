Пхеньян: США - "ядерное государство-преступник"

Северная Корея осудила ядерную доктрину США и заявила: этот документ дает Пхеньяну продолжить работу над собственной ракетной программой, сообщает "Россия 24".

В заявлении, которое публикует Центральное телеграфное агентство Кореи, говорится, что Дональд Трамп "ищет ядерной войны". Пхеньян также назвал США "ядерным государством-преступником".

В связи с политикой Вашингтона Северная Корея считает правильным разрабатывать собственное оружие для обеспечения национальной безопасности. В комментарии подчеркивается: Пхеньян не будет применять ядерное оружие и угрожать им, "пока агрессивные враждебные силы не посягнут на суверенитет и интересы" страны.