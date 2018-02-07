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7 февраля 201808:31

Путин прибыл в Красноярск

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Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск. Здесь он проведет совещание по вопросу подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде.

Глава государства посетит спортивный комплекс "Сопка", "Платинум Арену Красноярск", аэропорт Емельяново, а также пообщается с воспитанниками футбольного клуба "Тотем". В нем играют дети из Красноярского детского дома N1. Воспитанники клуба неоднократно занимали призовые места на Чемпионате мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов.

Как сообщает "Интерфакс", в рамках поездки будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года, уточняет ТАСС. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения игр в городе готовят 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.

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