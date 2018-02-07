Ума Турман: Вайнштейн изнасиловал, а Тарантино чуть не убил

Ума Турман: Вайнштейн изнасиловал, а Тарантино чуть не убилЧитайте нас в Telegram
В Голливуде продолжают всплывать новые сексуальные скандалы среди звезд. И это то, что можно назвать "криминальным чтивом" в действии. Ума Турман обвинила не только Харви Вайнштейна в домогательствах. Еще актриса рассказала журналистам о том, что Квентин Тарантино не защитил ее от продюсера. Кроме того, Турман поделилась подробностями съемок блокбастера "Убить Билла". Режиссер душил свою музу цепью, плевал в лицо и чуть не отправил на тот свет, посадив за руль неисправного автомобиля. В итоге Турман попала в аварию.
В интервью изданию The New York Times Турман заявила, что она была сломлена и думала, что больше никогда не сможет ходить. Актриса рассказала, что режиссер Квентин Тарантино на съемках фильма "Убить Билла" едва не убил ее. Отказался от услуг каскадера и заставил ее промчаться за рулем кабриолета. Тарантино в ответном интервью другому изданию признался — действительно, он чувствует себя виноватым в том, что эта сцена закончилась аварией.
"Я сказал ей, что все будет в порядке. Я сказал ей, что дорога будет прямой. Я сказал ей, что это будет безопасно. И это не так. Я был не прав. Она попала в аварию, потому что доверяла мне. Это одна из самых ужасных ошибок в моей жизни", — сказал Тарантино.
Режиссер объяснил – это не было каскадерским трюком. Более того, перед съемкой он сам проехал этот участок. И скорость должна была быть небольшой – около 65 километров в час. Но потом осветители ради красивой картинки решили, что машина должна ехать в обратную сторону. Почему случилась авария, точно до сих пор неизвестно. Тарантино говорит – потому и отдал Уме запись спустя столько лет, так как хотел, чтобы кадры увидели эксперты, которые помогли бы установить причину. Но вместо этого на страницах газеты режиссер увидел шокирующее обвинение, что даже домогательства Вайнштейна не сломили ее так, как эта катастрофа. Кстати, актриса жаловалась Тарантино на продюсера.
Тарантино, кажется, отмахнулся: "О, бедный Харви, все пытается получить девочек, которые ему не светят". Но Тарантино ответил, он не пустил скандал на самотек. Сразу поверил Уме и заставил Вайнштейна извиниться перед актрисой.
"Я знал, что он лжет, и что все, что говорила Ума, было правдой. Он попытался вывернуться. Но я сказал, что я ему не верю. И что если он хочет снять "Убить Билла", то нужно играть по правилам. Я не был там, когда он извинился. Но я знал от Умы, что это произошло", — сказал режиссер.
Так или иначе, над "Убить Билла" все трое потом работали вместе. Но Ума припомнила и другие моменты съемок, которые шокировали читателей.
Турман рассказала, что во время работы над "Убить Билла" Тарантино вел себя ужасно, плюнув ей в лицо, в то время, когда на экране то же самое делал герой Майкла Мэдсена, и что режиссер душил ее цепью в другой сцене.
Эти обвинения у Тарантино и вовсе вызвали недоумение. Плюнул лично, потому что того требовало искусство. Для этой сцены пробовали использовать шприц и смесь воды с табаком – но в кадре это не было похоже на слюну.
"Я мог бы попросить дублера сделать то же самое. Типа, эй, Чарли, можешь в кадре плюнуть Уме на лицо? Но он бы, скорее всего, так испугался, что промахнулся бы и в первом, и во втором, а то и в третьем дубле. Так что мы честно сняли три дубля. И Ума сказала, что если нужно, она готова сделать и четвертый", — сказал Тарантино.
А что касается сцены с цепью, то Ума сама предложила слегка придушить ее, хотя у него были другие варианты съемки эпизода. Но актриса настояла на том, что так цвет лица и слезы – будут натуральнее.
При всем этом Тарантино зла на Турман не держит. Говорит, что о ее встрече с журналистами был в курсе. А ярость зрителей, которая обрушилась на него после интервью, он переживет. В конце концов, для Голливуда любой скандал — реклама.
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