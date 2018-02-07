Поздняков: норовирус не коснулся российских олимпийцев

Южнокорейский Пхенчхан, где 9 февраля стартуют Олимпийские игры, сотрясает недавно обнаруженный норовирус. Однако по сообщениям руководителя делегации атлетов из России Станислава Позднякова российские олимпийцы не были поражены неизвестной инфекцией.

"Все наши спортсмены здоровы, никакого норовируса нет", — сообщил Поздняков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что ранее в столице XXIII Олимпийских игр была обнаружена неизвестная инфекция, главными симптомами которой являются диарея, лихорадка, озноб и рвота. Оргкомитет Игр уже признал 32 случая заражения, а еще более тысячи сотрудников охраны были отправлены на карантин. Сообщается, что одним из источников заболевания является вода.