Премьер Японии: отсутствие мирного договора с Россией - ненормальная ситуация

Ненормальная ситуация, когда между Россией и Японией нет мирного договора. И из этой ситуации как-то надо выходить. Это заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ, которое он сделал на ежегодном Общенациональном съезде за возвращение северных территорий. Северными территориями в Японии называют четыре южно-курильских острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Синдзо Абэ подчеркнул, что со Второй мировой войны прошло уже 72 года, но до сих пор с Москвой у Токио нет мирного договора. Синдзо Абэ уже 20 раз встречался с президентом России, напоминает РИА Новости. В мае 2018 года он посетит Россию вновь. Синдзо Абэ обещал Японии, что вместе с Владимиром Путиным подпишет мирный договор.

День северных территорий ежегодно отмечается в Японии 7 февраля. Эта дата – годовщина подписания Симодского трактата о торговле и границах 1855 года. Именно по этому договору Японии отошли гряда Хабомаи и острова Кунашир, Шикотан, Итуруп.

Токио настаивает на возвращении к договору 163-летней давности, называя его условием подписания мира с Россией. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов при заключении мирного договора. Москва рассчитывала поставить на этом точку. Однако Токио решил не отказываться от претензий на все острова. Москва считает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Токио 7 февраля 2018 года заявил России протест из-за начала на Курильских островах антитеррористических учений.