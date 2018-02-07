Неймар из "ПСЖ" признан самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был признан самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Франции по футболу. Сумма его зарплаты составляет 3 миллиона 67 тысяч евро в месяц.

Об этом стало известно из опубликованного французским изданием L'Equipe рейтинга. При этом отмечается, что из 13 первых мест 12 занимают игроки "ПСЖ".

Напомним, что ранее подопечные Унаи Эмери одержали крупную победу над "Сошо" (4:1) в матче 1/8 Кубка Франции. Голы за победителей забивали Эдинсон Кавани и Анхелдь Ди Мария, поразивший ворота соперника трижды. Неймар участия в игре не принимал по решению главного тренера, решившего поберечь свою главную звезду.