Племянник Евкурова случайно застрелился из охотничьего ружья

В Ингушетии погиб Хасан Евкуров – племянник главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Как сообщает ТАСС, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием. Хасан Евкуров чистил свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову. Мужчина скончался на месте.