Big Falcon Rocket: Маск построит еще более тяжелый носитель

Американская компания SpaceX Илона Маска меняет планы. Вместо новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy для доставки астронавтов на орбиту Луны и за пределы околоземного пространства, на которую за 7 лет потрачен 1 миллиард долларов, будет создана еще более крупная ракета.

Это Big Falcon Rocket (BFR), сообщает ТАСС. 6 февраля состоялся первый испытательный пуск Falcon Heavy. Первая ступень центрального сегмента сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смогла приземлиться на автономной плавучей платформе в Атлантическом океане Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"). Разгонный блок смог перезапустить лишь один из трех двигателей, которые необходимы для посадки. На скорости 483 километра в час блок упал в океан в ста метрах от посадочной баржи. Два боковых ускорителя уже использовавшихся для запуска Falcon 9 успешно приземлились на мысе Канаверал. Они пригодны для последующего применения.

Falcon Heavy создан на базе носителя Falcon 9. Это фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями. При этом суммарная тяга всех 27 двигателей составляет более 2,2 тысячи тонн. По расчетам ракета способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой 64 тонны. Falcon Heavy должен был выводить корабли многоразового использования Dragon ("Дрэгон") с экипажем на орбиту Луны.

Если строительство Big Falcon Rocket потребуется больше времени, чем сейчас планируется, тогда компания SpaceX может вернуться к первоначальному плану налаживания пилотируемых полетов на базе Falcon Heavy.

Сомнений в возможностях Falcon Heavy, несмотря на частичную неудачу при посадке, у Илона Маска нет. "Я уверен, что мы сделали все возможное, чтобы довести до максимума шансы на удачу", — подчеркнул он.

Но если работа над Big Falcon Rocket будет быстро продвигаться, то необходимость выполнения квалификационных требований для получения разрешения на пилотируемые полеты Falcon Heavy отпадет.

Положенная в основу новой ракеты американский носитель Falcon 9 предназначен для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников. SpaceX добилась возвращения на Землю отработанной нижней ступени носителя. Она оснащается четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. Посадочной площадкой выступает управляемая дистанционно специальная морская платформа.