Пятеро негров с кусачками пытались прорвать российскую границу в Заполярье

Группа выходцев из Конго, пытавшихся незаконно попасть в Норвегию, приговорены к отбыванию наказания в колонии общего режима, передает "Интерфакс".

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в поисках лучшей жизни трое мужчин и две женщины приехали в октябре 2017 года из Москвы в Мурманск, после чего направились в приграничный Печенгский район, оставив в мурманской гостинице свои паспорта.

В Печенгском районе они прибыли к государственной границе РФ, где незаконно прошли контрольно-следовую полосу, с помощью кусачек по металлу перекусили нити колючей проволоки оградительного забора, перелезли через инженерно-технические сооружения, и направились в сторону российско-норвежской границы. Однако российские пограничники помешали реализовать планы иностранцев.

Граждане Конго признаны виновными в попытке незаконного пересечения государственной границы РФ. Суд приговорил мужчин к шести месяцам в исправительной колонии общего режима, женщин — к пяти месяцам колонии общего режима.