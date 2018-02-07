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Удивительный микромир бактерий и вирусов 11 минут назад

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7 февраля 201811:26 Юлия Воробьёва

Обманный манёвр: учёные выяснили, как вирусам удаётся перехитрить иммунную систему

Вирусы разработали хитрый обманный механизм, который позволяет им выиграть время и успеть размножиться до запуска иммунного ответа.
Иллюстрация qimono/pixabay.com.

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Как вирусам, которые вызывают серьёзные болезни, такие как ВИЧ и гепатит С, удаётся перехитрить иммунную систему человека? Исследователи ломают голову над этим вопросом уже давно, ведь наш организм имеет весьма мощную защиту в лице Т-клеток (или T-лимфоцитов).

Они делятся на Т-киллеров и Т-хелперов. Первые разрушают собственные клетки организма, которые либо инфицированы вирусами или другими патогенами, либо повреждены или неверно функционируют (например, опухолевые). Тем временем Т-хелперы регулируют реакции врождённого и приобретённого иммунитета, а также определяют тип ответа, который окажет организм.

Основным признаком некоторых Т-киллеров служит наличие на поверхности клетки молекулы корецептора CD8 (это трансмембранный гликопротеин). И теперь учёные из Университета Макгилл (Канада) выяснили, что именно такие клетки участвуют в молекулярном механизме, который разработали вирусы, чтобы обманывать иммунную систему человека.

Авторы работы поясняют: Т-клетки из субпопуляции CD8+ производят зачистку – находят и убивают уже инфицированные клетки. А вот приказы эти "солдаты" получают от химических посредников – цитокинов. Эти пептидные молекулы-информаторы регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия и оценивают выживаемость клеток.

Цитокины, синтезируемые лейкоцитами, называются интерлейкинами. В частности, интерлейкин 10 (IL-10) руководит активностью Т-клеток CD8+. В большинстве случаев они быстро распознают и уничтожают "неугодные" клетки, чтобы предотвратить распространение патогена. Но такой план защиты срабатывает не всегда.

Ведущий автор исследования Мартин Ричер (Martin Richer) поясняет: когда дело доходит до вирусов, которые приводят к хронической инфекции, иммунные клетки-киллеры получают неправильный "заказ", что делает их менее "отзывчивыми".

Исследование команды показало, что некоторые вирусы имеют свой собственный "иммунитет", поскольку и сами могут производить интерлейкин 10. Он, в свою очередь, изменяет ключевые гликопротеины на поверхности CD8+ T-клеток и делает их менее функциональными.

Такой манёвр позволяет вирусам выиграть время и успеть размножиться до запуска иммунного ответа.

Открытие этого механизма поможет создать новые методы лечения целого ряда заболеваний, считают авторы. В первую очередь, конечно, речь идёт о хронических вирусных инфекциях, а также о раке и аутоиммунных заболеваниях, при которых правильная работа Т-клеток нарушается.

Более подробно о результатах исследования рассказывается в специализированном научном издании Immunity.

Кстати, ранее выяснилось, что беспозвоночные миллиарды лет переносили полторы тысячи неизвестных науке вирусов. Кроме того, учёные объяснили, почему вирусы жалеют женщин и совсем не ценят мужчин.

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