МРОТ станет равен прожиточному минимуму с 1 мая 2018, а не с 1 января 2019

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к уровню прожиточного минимума. И произойдет это не с 1 января 2019 года, а с 1 мая 2018 года. Такой законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Депутаты проголосовали за него единогласно, "за" проголосовали 428 народных избранников.

Законодательную инициативу внес в Думу президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. 26 января эту инициативу поддержали представители всех думских фракций.

МРОТ сейчас равняется 9 тысячам 489 рублям. Это 85 процентов от прожиточного минимума. Если закон примут, то с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет равен 11 тысячам 163 рублям. Повышение МРОТ коснется только 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

"То, что мы с вами принимаем сегодня, — это, безусловно, движение вперед, и нам важно это подчеркивать, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Коммунизм строили 70 лет, не построили. За 17 лет страна претерпела серьезные изменения и вышла на такие серьезные решения, которые касаются миллионов граждан. Это решение мы однозначно должны отмечать как движение вперед по пути социальной защиты граждан".

Смещение сроков вступления нового МРОТ в законную силу не надо преподносить как какое-то великое достижения, призвал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, это надо было сделать давно.

"Наше абсолютное убеждение, что данная инициатива появилась в связи с тем, что у нас предстоят президентские выборы 18 марта, — заявил депутат от ЛДПР. — Что произошло за новогодние праздники, что в бюджете вдруг нашлось 40 миллиардов рублей, которые не могли найти при рассмотрении бюджета?"

С разъяснениями тут же выступил глава Минтруда России Максим Топилин.

"Тот, кто работает на полставки, будет получать гарантированно половину минимальной заработной платы. Он не должен получать всю заработную плату, если он работает на полставки. Здесь надо быть очень аккуратными с точки зрения того, какой режим работы, какая система оплаты труда", — подчеркнул Топилин.

Объем страховых взносов в соцфонды после повышения МРОТ может увеличиться на 5-7 миллиардов рублей в 2018 году, добавил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в Госдуме.

При этом вице-премьер России Ольга Голодец на "Неделе российского бизнеса" в Москве назвала низкие доходы населения главной проблемой и основным препятствием для роста экономики страны.