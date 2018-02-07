Что у меня с головой? Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями

Периодически в Сети появляются фотографии с оптическими иллюзиями, которые заставляют пользователей думать: что у них с головой или глазами? Например, платье, кроссовки или даже клубника кажутся одного цвета, а оказываются другого. Или же на фото у девушки явно видны вместо двух – три ноги.

На днях сразу две оптические загадки предложили разгадать пользователям в Сети. Так, на верхнем фото запечатлены две собаки. Причем, голова одной из них, на первый взгляд, кажется деформированной.

Если же приглядеться, то становится ясно, что у пса всего лишь повернута голова. Однако у многих комментаторов ушло довольно много времени на то, чтобы вникнуть в снимок на портале Reddit и понять, что к чему.

Вторая оптическая загадка, предложенная пользователям, включает в себя две фотографии как утверждается, одной и той же улицы, причем, сделанных с одного и того же ракурса, "пиксель к пикселю".

Эти снимки также вызвали бурную дискуссию, поскольку одним кажется, что на правом фото дорога уходит наискосок, другие полагают, что дороги вообще ведут в разные стороны.

Кто-то уже всерьез обеспокоился: что у него с головой и глазами, которые отказывались воспринимать информацию о том, что это одно и то же фото, снятое с одного и того же ракурса.

И только после того, как один из пользователей наложил фотографии друг на друга и сделал гифку, участники дискуссии согласились с тем, что это один и тот же снимок, сообщает РИА Новости.