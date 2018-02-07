Анонимный суд: присяжные боятся мести наркобарона Коротышки

Присяжным по делу наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка предоставят защиту. Все сведения о них — имена, место работы и проживания, номера телефонов — не будут разглашаться.

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк ходатайствовала перед судом о том, чтобы присяжные разбирали дело Гусмана анонимно для того, что "обеспечить надежность суда и свести к минимуму опасения членов жюри стать объектами нападок и запугивания". При этом сам Коротышка выступал против этого. По его мнению, это подорвет его презумпцию невиновности и породит ложное представление о нем, как об опасном человеке.

Коротышка находится в одиночной камере, чтобы исключить возможность передачи приказов своим подручным. Однако даже в таких условиях наркобарон не испытывает недостатка в "добровольных помощниках". Недавно группа заключенных в калифорнийской тюрьме разместила в Сети видео, в котором пообещала быть киллерами, позаботиться о Коротышке и мобилизовать ради него свыше 3,5 тысячи бойцов.

Главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики в январе прошлого года, напоминает ТАСС. Его обвиняют в обороте наркотиков в особо крупных размерах, легализации миллиардов долларов, организации убийств и похищений. Сам он заявляет о своей невиновности и жалуется на тяжелые условия в одиночной камере.