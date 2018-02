Биологи восстановили "родословную" тропических лесов

Более сотни учёных исследовали более миллиона деревьев из разных уголков планеты, чтобы установить, как протекала эволюция тропических лесов. Результаты масштабной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Биологи отбирали образцы в более чем 400 точках земного шара. Исследованию подверглись деревья более 15 тысяч различных видов.

Учёные извлекали ДНК растений и анализировали её, чтобы установить "родственные связи" между лесами разных районов тропиков – региона, занимающего 40% площади земного шара.

Исследование выявило пять основных видов тропических лесов: индо-тихоокеанские, субтропические, африканские, американские и сухие леса. Регионы их распространения можно видеть на карте.

Один из неожиданных выводов исследования заключается в том, что тропические леса в Африке и Южной Америке – "родные братья". Большинство различий между ними накоплено за последние 100 миллионов лет.

"Африканский тропический лес эволюционно более похож на тропические леса в Новом Свете, чем на индо-тихоокеанские леса, – поясняет в пресс-релизе Джанет Франклин (Janet Franklin) из Калифорнийского университета в Риверсайде, координировавшая интерпретацию данных. – Хотя это несколько неожиданно, это, вероятно, отражает разделение Южной Америки и Африки, которое началось примерно 140 миллионов лет назад. Оно привело к образованию Атлантического океана".

Учёные также обнаружили, что субтропические леса Восточной Азии и Центральной/Южной Америки эволюционно связаны.

"Эти регионы имеют одинаковый "умеренный" климат и, хотя они не близки географически, их леса имеют общее происхождение, что для нас остаётся гадкой, – говорит Франклин. – Однако, возможно, в действительности мы видим остатки некогда обширных тропических лесов, которые простирались от Северной Америки до Европы и Азии. Когда климат Земли стал прохладнее, эти леса в основном исчезли, но часть, похоже, выжила в Азии и Америке".

Исследователи надеются, что их результаты помогут понять, какие из тропических лесов наиболее уязвимы к воздействию внешних факторов, в том числе жизнедеятельности человека. Это позволит выработать наилучшие стратегии для сохранения этих удивительных природных сообществ.

Напомним, что это не единственная работа по "описи" биосферы Земли. Например, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об атласе расселения рептилий и грандиозном проекте "Микробиом Земли".