Бывшая жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду она жила

О бывшей жене Александра Серова Елене говорили и писали много нелицеприятного – и будто бы она устраивала пьяные истерики, и сама отказалась от дочери, и даже, мол, воровала деньги и вообще никогда не любила мужа. Серов же все это "терпел", любил жену, посвящал ей песни и трепетно заботился об их дочери Мишель.

Долгое время Елена молчала, не опровергая все эти слухи о ней, но теперь, когда прошло время после их развода, решилась рассказать правду. Оказалось, что последние годы ее совместной жизни с Серовым были кромешным адом.

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Елена вспоминает, что, познакомившись на съемках клипа на песню Серова "Goodbye", они с Александром сразу почувствовали взаимную симпатию

Первый год их совместной жизни был сплошной эйфорией, и Елена жила, как в сказке. Она признается, что только потом поняла: нельзя так сильно любить.

"Если потом человек вдруг захочет просто воспользоваться твоей любовью, воспользоваться тем твоим состоянием, ты уже ничего не сможешь сделать", – говорит бывшая жена популярного певца.

И этот момент, увы, наступил. Когда родилась их дочь Мишель, "что-то сломалось", рассказывает Елена. Хотя официально пожениться Серов предложил "заодно" с регистрацией дочери. Однако произошел казус: вместо штампа о регистрации брака сначала им поставили штамп о разводе.

Дочь Александр обожал, а вот Елене начал изменять. Она постоянно узнавала об этом от "доброжелателей", но все надеялась, что муж одумается, и все будет, как прежде.

Когда терпение кончилось, Елена сказала, что подаст на развод, но Александр пригрозил ей разлукой с дочерью. Она понимала, что со своими связями и деньгами муж вполне в состоянии выполнить эту угрозу, и продолжала терпеть измены.

Три года они то сходились то расходились, но окончательно рухнул их союз, когда Серов на глазах у одной из любовниц ее избил, сломав нос.

Певец предложил ей после этого найти хороших врачей, но извинений от Серова Елена так и не дождалась.

Почему она молчала о том, что на самом деле происходило в их семье, как дочь Мишель пережила их развод, и кто теперь главный мужчина в жизни Елены? Об этом – из первых уст в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".