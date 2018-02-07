"Смертоносный кёрлинг": более 70 машин столкнулись на трассе в Айове

Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные травмы в результате массовой аварии в американском штате Айова, на который в начале недели обрушились снегопады, сообщает KCCI8. Местный департамент транспорта обнародовал видео с камеры наблюдения, запечатлевшей смертоносный кёрлинг.

Всего на небольшом отрезке шоссе I-35 недалеко от Эймса в понедельник, 5 февраля, столкнулись более 70 машин, среди которых немало фур.

"Я попытался остановиться, но это был настоящий каток. Бог защитил нас!" — отметил управлявший микроавтобусом местный житель Линдсей Эрнандес, который на полном ходу протаранил пикап.

На кадрах видно, как за считаные минуты оживленная трасса превращается в непроходимую дорогу — автомобили один за другим таранили друг друга и вылетали на обочину. Застрявших на несколько часов в пробке людей эвакуировали на автобусах и разместили в здании при мэрии Эймса.

В результате инцидента погибла 53-летняя жительница Миссури Дана Истер, еще пять человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Всего в понедельник на дорогах Айовы погибли восемь человек.

"За 26 лет службы в правоохранительных органах я никогда не видел такого нагромождения машин", — признался капитан Барри Томас.