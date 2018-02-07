Аэропорты Москвы достойно выдержали испытание непогодой

Более двух десятков авиарейсов отменил сегодня "Аэрофлот" из-за заснеженных полос. Московские авиагавани, как считают эксперты, достойно выдержали испытание снегом и штормом. Сейчас они возвращаются к привычному графику, хотя технические службы продолжают работать в усиленном режиме.

Поливальные машины словно вальсируют вокруг самолета. Движения должны быть слаженными, а главное, быстрыми. Пассажиры уже на борту, ждут взлета. Хвост, крылья и фюзеляж обрабатывают горячим составом для того, чтобы смыть ледяную корку. Но, одно дело очистить, а другое — защитить.

"Время защитного действия минимально. Полагаю, в нынешних условиях до десяти минут точно, наверно, минут шесть-семь", — говорит инструктор по противообледенительной обработке самолетов аэропорта Домодедово Евгений Петров.

При нынешних снегопадах этого явно недостаточно для того, чтобы безопасно взлететь. Даже миллиметровый слой наледи может настолько изменить аэродинамику крыла, что самолету просто не хватит подъемной силы. В последние несколько дней командиры экипажей принимают решение после обработки еще ненадолго задержать рейс. 15 минут самолет повторно обрабатывают спецраствором.

"Процесс руления для занятия исполнительного старта и взлета займет у нас 15 минут. Нам сейчас нужно будет обработать судно четвертым типом жидкости для того, чтобы понизить температуру замерзания этих осадков", — рассказывает командир экипажа Станислав Ваковский.

В таких экстремальных погодных условиях иные аэропорты закрываются. В московских воздушных гаванях объявлена мобилизация. Круглые сутки рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищают от снежных завалов. Их приходится закрывать каждый час. Здесь не допускают критического для посадки слоя в один сантиметр.

"Сейчас снега на взлетной полосе порядка пяти миллиметров. Она постоянно очищается, мы не допускаем большого количества снега на полосах", — говорит начальник аэродромной службы аэропорта Домодедово Иван Перминов.

И опять — гонка со временем: десять грейдеров в разы больше тех, что чистят улицы, на огромной скорости проносятся по полосе. На расчистку четырех километров отводятся считаные минуты. Могут ли здесь снова садиться и взлетать самолеты, решает электроника. Самый главный в этой колонне — небольшой пикап: за ним движется маленькая тележка, которая замеряет сцепление шасси самолета с взлетно-посадочной полосой.

Ежедневно только аэропорт Домодедово обслуживает порядка шестисот рейсов. За дни разгула стихии были задержаны всего лишь два десятка из них. Так что уже сейчас можно говорить о том, что транспортного коллапса на московском авиационном узле удалось избежать, а последствия снегопада — максимально минимизировать. Но так или иначе непогода внесла свои коррективы почти во все расписание.

"Возможны задержки в пределах 25 минут — они не критичны, потому, что обе противообледенительные процедуры проходят тогда, когда пассажиры уже находятся на борту", — говорит пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

Сейчас вылеты входят в привычный график. Сильных осадков в ближайшие дни не прогнозируют, но техническим службам аэропорта еще какое-то время придется работать в усиленном режиме. Теперь с территории нужно вывезти тонны снега, который складировали возле терминалов.