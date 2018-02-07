Аэропорты Москвы достойно выдержали испытание непогодой

Аэропорты Москвы достойно выдержали испытание непогодойЧитайте нас в Telegram
Более двух десятков авиарейсов отменил сегодня "Аэрофлот" из-за заснеженных полос. Московские авиагавани, как считают эксперты, достойно выдержали испытание снегом и штормом. Сейчас они возвращаются к привычному графику, хотя технические службы продолжают работать в усиленном режиме.
Поливальные машины словно вальсируют вокруг самолета. Движения должны быть слаженными, а главное, быстрыми. Пассажиры уже на борту, ждут взлета. Хвост, крылья и фюзеляж обрабатывают горячим составом для того, чтобы смыть ледяную корку. Но, одно дело очистить, а другое — защитить.
"Время защитного действия минимально. Полагаю, в нынешних условиях до десяти минут точно, наверно, минут шесть-семь", — говорит инструктор по противообледенительной обработке самолетов аэропорта Домодедово Евгений Петров.
При нынешних снегопадах этого явно недостаточно для того, чтобы безопасно взлететь. Даже миллиметровый слой наледи может настолько изменить аэродинамику крыла, что самолету просто не хватит подъемной силы. В последние несколько дней командиры экипажей принимают решение после обработки еще ненадолго задержать рейс. 15 минут самолет повторно обрабатывают спецраствором.
"Процесс руления для занятия исполнительного старта и взлета займет у нас 15 минут. Нам сейчас нужно будет обработать судно четвертым типом жидкости для того, чтобы понизить температуру замерзания этих осадков", — рассказывает командир экипажа Станислав Ваковский.
В таких экстремальных погодных условиях иные аэропорты закрываются. В московских воздушных гаванях объявлена мобилизация. Круглые сутки рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищают от снежных завалов. Их приходится закрывать каждый час. Здесь не допускают критического для посадки слоя в один сантиметр.
"Сейчас снега на взлетной полосе порядка пяти миллиметров. Она постоянно очищается, мы не допускаем большого количества снега на полосах", — говорит начальник аэродромной службы аэропорта Домодедово Иван Перминов.
И опять — гонка со временем: десять грейдеров в разы больше тех, что чистят улицы, на огромной скорости проносятся по полосе. На расчистку четырех километров отводятся считаные минуты. Могут ли здесь снова садиться и взлетать самолеты, решает электроника. Самый главный в этой колонне — небольшой пикап: за ним движется маленькая тележка, которая замеряет сцепление шасси самолета с взлетно-посадочной полосой.
Ежедневно только аэропорт Домодедово обслуживает порядка шестисот рейсов. За дни разгула стихии были задержаны всего лишь два десятка из них. Так что уже сейчас можно говорить о том, что транспортного коллапса на московском авиационном узле удалось избежать, а последствия снегопада — максимально минимизировать. Но так или иначе непогода внесла свои коррективы почти во все расписание.
"Возможны задержки в пределах 25 минут — они не критичны, потому, что обе противообледенительные процедуры проходят тогда, когда пассажиры уже находятся на борту", — говорит пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.
Сейчас вылеты входят в привычный график. Сильных осадков в ближайшие дни не прогнозируют, но техническим службам аэропорта еще какое-то время придется работать в усиленном режиме. Теперь с территории нужно вывезти тонны снега, который складировали возле терминалов.
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
-
Илон Маск объяснил, зачем запустил свой спорткар к Марсу
- С Лубутена срывают красные подошвы
- Экс-жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду жила
- Совы оказались успешнее жаворонков
- Русская "Драгоценность" задержана в Каире за разврат
- Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями
-
Рынки: обвал, паника и хаос
- Самые сильные падения рынков в истории
- Рогозин: пора прекратить бесконтрольную продажу ОПК
- Украина увеличила экспорт пчел, пауков и мотыльков
- В России введут новые правила маркировки молока
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018 году
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
Дагестанское дело: кто виноват
- Российских олимпийцев встречали "Катюшей"
- Как снять наличные в кассах
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Травля в школе: как защитить ребенка
- Собянин рассказал, как будут решать проблемы дольщиков
- Аэропорты Москвы достойно выдержали испытание непогодой
- Владелец может лишиться квартиры на Ленинском за незаконное остекление
- История коня с розовой "ватрушкой" получила продолжение
- Исторический музей в день рождения будет работать бесплатно
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Глава комиссии МОК Освальд: решение CAS меня шокировало
На пятерку: Тайвань опять сильно потрясло
Forbes впервые составил список криптомиллиардеров
4 главные ошибки при поиске работы
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги
Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи
10 городов мира с самым проблемным трафиком
Убийство школьного учителя в Израиле попало на видео
В Финляндии появится остров женщин
В Москве организацию инвалидов нагрели на 154 миллиона
Орешкину пригрозили правоохранительными органами
Сотрудники Сбербанка все чаще попадаются на майнинге
Путин сможет проголосовать в любом месте России
Lada Vesta вырвалась в лидеры российского авторынка
"Ведьмак" оказался сильнее Чака Норриса
Российский авторынок начал год с внушительного роста
Программа "60 минут по горячим следам"
Из России начали высылать северокорейских рабочих
Пламя охватило такси после аварии в Перми
Депутаты задумались о возврате летнего времени
У Лубутена хотят отнять право на красные подошвы
Консерватория приглашает на джазовый концерт
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере