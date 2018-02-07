Психологи рассказали, почему совы успешнее жаворонков в бизнесе

Европейские ученые провели исследование, которое доказало, что люди, привыкшие поздно ложиться и спать до обеда, успешнее тех, кто рано засыпает и встает утром. В опросе социологов и психологов участвовали более 15 тысяч юношей и девушек с разными режимами дня, сообщает Inc.

Как рассказали представители Лондонской школы экономики, студенты, которые ложились поздно, прошли тест на интеллект успешнее жаворонков. Британцы отмечают, что возможность поздно ложиться – это своего рода "эволюционное преимущество".

"Наши далекие предки не могли позволить себе такую роскошь", — отметили исследователи.

Результаты эксперимента британцев подтвердили их коллеги из Льежского университета в Бельгии. В их работе говорится, что совы после 10 часов сна работают бодрее и продуктивнее жаворонков, а также сохраняют хорошую реакцию на протяжение всего дня.

"Предприниматели, которые ведут ночной образ жизни, лучше адаптируются к новому. Кроме того, у них более живой ум", — пишут бельгийцы.