Новости Выбор редакции

7 февраля 201813:38

Психологи рассказали, почему совы успешнее жаворонков в бизнесе

YAY/ТАСС

Читайте нас в Telegram

Европейские ученые провели исследование, которое доказало, что люди, привыкшие поздно ложиться и спать до обеда, успешнее тех, кто рано засыпает и встает утром. В опросе социологов и психологов участвовали более 15 тысяч юношей и девушек с разными режимами дня, сообщает Inc.

Как рассказали представители Лондонской школы экономики, студенты, которые ложились поздно, прошли тест на интеллект успешнее жаворонков. Британцы отмечают, что возможность поздно ложиться – это своего рода "эволюционное преимущество".

"Наши далекие предки не могли позволить себе такую роскошь", — отметили исследователи.

Результаты эксперимента британцев подтвердили их коллеги из Льежского университета в Бельгии. В их работе говорится, что совы после 10 часов сна работают бодрее и продуктивнее жаворонков, а также сохраняют хорошую реакцию на протяжение всего дня.

"Предприниматели, которые ведут ночной образ жизни, лучше адаптируются к новому. Кроме того, у них более живой ум", — пишут бельгийцы.

 

 

Коротко

17:36

The Los Angeles Times продана за полмиллиарда

17:35

Назначен первый вице-премьер правительства Дагестана

15:54

Васильев подписал указ о назначении нового премьера Дагестана

15:06

Forbes впервые составил список криптомиллиардеров

15:02

На пятерку: Тайвань опять сильно потрясло

14:42

Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана

14:16

Дагестан: идут обыски во всех ведомствах, личный состав ДПС сменен

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Глава комиссии МОК Освальд: решение CAS меня шокировало

Глава комиссии МОК Освальд: решение CAS меня шокировало

14 минут назад
Минобороны РФ: "Джебхат ан-Нусра" – инструмент в руках стран, недовольных политикой России

Минобороны РФ: "Джебхат ан-Нусра" – инструмент в руках стран, недовольных политикой России

1 час назад
Новый премьер обещает создать другой образ дагестанского чиновника

Новый премьер обещает создать другой образ дагестанского чиновника

2 часа назад
На пятерку: Тайвань опять сильно потрясло

На пятерку: Тайвань опять сильно потрясло

2 часа назад
Forbes впервые составил список криптомиллиардеров

Forbes впервые составил список криптомиллиардеров

2 часа назад
VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным

VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным

3 часа назад
4 главные ошибки при поиске работы

4 главные ошибки при поиске работы

4 часа назад
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

50 минут назад
Волочкова показала, кто для нее идеал красоты и женственности

Волочкова показала, кто для нее идеал красоты и женственности

3 часа назад
Бывшая жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду она жила

Бывшая жена Александра Серова впервые рассказала, в каком аду она жила

4 часа назад
Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи

Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи

6 часов назад
Что у меня с головой? Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями

Что у меня с головой? Сеть вновь одурачила пользователей оптическими иллюзиями

5 часов назад
"Я не понимаю": что думают родители о Дне всех влюбленных в школах и садах

"Я не понимаю": что думают родители о Дне всех влюбленных в школах и садах

8 часов назад
10 городов мира с самым проблемным трафиком

10 городов мира с самым проблемным трафиком

6 часов назад
Чешуя акул поможет создать более совершенные дроны, самолёты и ветровые турбины

Чешуя акул поможет создать более совершенные дроны, самолёты и ветровые турбины

2 минуты назад
В России отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар

В России отзывают Skoda Superb из-за дефектных фар

15 минут назад
Убийство школьного учителя в Израиле попало на видео

Убийство школьного учителя в Израиле попало на видео

20 минут назад
В Финляндии появится остров женщин

В Финляндии появится остров женщин

20 минут назад
Американец с четырьмя детьми в салоне угодил под фуру, уходя от погони

Американец с четырьмя детьми в салоне угодил под фуру, уходя от погони

22 минуты назад
В Москве организацию инвалидов нагрели на 154 миллиона

В Москве организацию инвалидов нагрели на 154 миллиона

36 минут назад
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

40 минут назад
Орешкину пригрозили правоохранительными органами

Орешкину пригрозили правоохранительными органами

1 час назад
Норвегия, Германия, Финляндия и Швеция везут в Пхенчхан астматиков

Норвегия, Германия, Финляндия и Швеция везут в Пхенчхан астматиков

1 час назад
Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников

Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников

1 час назад
Русский инженер хочет отправить на Марс армейский внедорожник

Русский инженер хочет отправить на Марс армейский внедорожник

2 часа назад
Владимир Путин: при подготовке к Универсиаде-2019 не нужно волокиты

Владимир Путин: при подготовке к Универсиаде-2019 не нужно волокиты

2 часа назад
Спасения ради: жуки, оказавшись в желудке жаб, вызывают у них рвоту

Спасения ради: жуки, оказавшись в желудке жаб, вызывают у них рвоту

3 часа назад
Сотрудники Сбербанка все чаще попадаются на майнинге

Сотрудники Сбербанка все чаще попадаются на майнинге

3 часа назад
Путин сможет проголосовать в любом месте России

Путин сможет проголосовать в любом месте России

3 часа назад
Олимпиада-2018: российские хоккеисты тренируются в форме с гербом

Олимпиада-2018: российские хоккеисты тренируются в форме с гербом

3 часа назад
Lada Vesta вырвалась в лидеры российского авторынка

Lada Vesta вырвалась в лидеры российского авторынка

3 часа назад
Адвокат Януковича рассказал, как Украина сдавала Крым

Адвокат Януковича рассказал, как Украина сдавала Крым

3 часа назад
У 86% подростков в организме обнаружена устойчивая концентрация опасного компонента пластика

У 86% подростков в организме обнаружена устойчивая концентрация опасного компонента пластика

3 часа назад
"Кассу и наличку!": налет на банк в Зеленограде попал на видео

"Кассу и наличку!": налет на банк в Зеленограде попал на видео

3 часа назад
Москвичка, сломавшая руку в "Макдоналдсе", требует полмиллиона

Москвичка, сломавшая руку в "Макдоналдсе", требует полмиллиона

3 часа назад
"Ведьмак" оказался сильнее Чака Норриса

"Ведьмак" оказался сильнее Чака Норриса

4 часа назад
"Смертоносный кёрлинг": более 70 машин столкнулись на трассе в Айове

"Смертоносный кёрлинг": более 70 машин столкнулись на трассе в Айове

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

5 часов назад
373
Суд запретил москвичам голосовать о переносе Ленина с Калужской площади

Суд запретил москвичам голосовать о переносе Ленина с Калужской площади

5 часов назад
Кремль проконсультируется с силовиками по "списку Титова"

Кремль проконсультируется с силовиками по "списку Титова"

5 часов назад
Депутаты задумались о возврате летнего времени

Депутаты задумались о возврате летнего времени

5 часов назад
Стюардессе пришлось успокоить актрису Дженнифер Лоуренс. Видео

Стюардессе пришлось успокоить актрису Дженнифер Лоуренс. Видео

5 часов назад
МРОТ станет равен прожиточному минимуму с 1 мая 2018, а не с 1 января 2019

МРОТ станет равен прожиточному минимуму с 1 мая 2018, а не с 1 января 2019

6 часов назад
У Лубутена хотят отнять право на красные подошвы

У Лубутена хотят отнять право на красные подошвы

6 часов назад
Big Falcon Rocket: Маск построит еще более тяжелый носитель

Big Falcon Rocket: Маск построит еще более тяжелый носитель

7 часов назад
Не бросил командира: напарник Романа Филипова рассказал о его последнем бое

Не бросил командира: напарник Романа Филипова рассказал о его последнем бое

8 часов назад
Все ложь: Мазур продолжает топить Цымбалюк-Романовскую в телеэфире

Все ложь: Мазур продолжает топить Цымбалюк-Романовскую в телеэфире

23 часа назад
Консерватория приглашает на джазовый концерт

Консерватория приглашает на джазовый концерт

23 часа назад
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель

Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель

05.02.2018 14:28