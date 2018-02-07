Адвокат Януковича рассказал, как Украина сдавала Крым

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк рассказал, как было принято решение о выводе украинских войск из Крыма без сопротивления. Это была инициатива главы президентской администрации Сергея Пашинского, а также бывшего руководителя Нацгвардии Украины, а ныне министра обороны Степана Полторака.

На своей странице в Facebook он выложил копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха. На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, проходившем 23 марта 2014 года, Тенюх предложил "идти на прорыв в Крым".

В ответ Пашинский сказал, что "с министром все ясно", и предложил выслушать других членов правительства. Тогда Степан Полторак предложил выводить военные части из Крыма "с гордо поднятыми знаменами". Тенюх заявил, что "лучше застрелиться", и в таком случае он "готов подать в отставку немедленно". Как сообщает РИА Новости, по словам Тенюха, все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались премьером Арсением Яценюком.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение. Киев считает полуостров "временно оккупированной территорией". Президент Владимир Путин заявлял, вопрос Крыма закрыт окончательно.