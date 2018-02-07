Путин сможет проголосовать в любом месте России

Президент России Владимир Путин может проголосовать в любом населенном пункте России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что избирательное законодательство это позволяет.

Он рассказал, что ему неизвестно, где именно будет голосовать президент.

"Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, может в Красноярске, может в Москве, может в любом населенном пункте РФ", — цитирует Пескова ТАСС.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Накануне Путин получил удостоверение кандидата. Также удостоверения получили глава ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. В ближайшие дни будут зарегистрированы еще пять человек — Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин.