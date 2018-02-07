Россия заработала на торговле оружием более 15 миллиардов долларов

В 2017 году Россия продала оружия за рубеж на 15 миллиардов долларов. План поставок выполнен, плюс портфель заказов остается на стабильной отметке – 45 миллиардов долларов, заявил газете "Коммерсант" помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

Также он отметил, что в 2018 году страна планирует поставить иностранным заказчикам военной продукции на 16 миллиардов долларов. Причем список клиентов пополнился такими странами, которые никогда не покупали оружие у России. Например, Саудовская Аравия, Катар или Бахрейн.

Кстати, как сообщает пресс-служба "Рособоронэкпорта", в 2017 году было подписано контрактов с заказчиками из 53 стран мира на общую сумму более 15 миллиардов рублей. Глава компании Александр Михеев отметил, что ряд стран пытается давить на Россию и использует методы недобросовестной конкуренции. Однако отечественному оборонно-промышленному комплексу удается не просто сохранять лидирующие позиции на оружейном рынке, но и завоевывать новых покупателей.

Напомним, что в 2015 году экспорт оборонной продукции принес в казну России 14,5 миллиардов долларов, а в 2016 году – уже более 15 миллиардов.