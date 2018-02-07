Спасения ради: жуки, оказавшись в желудке жаб, вызывают у них рвоту
Некоторые жуки-бомбардиры проводили до двух часов в желудках жаб и всё равно выживали.
Фото Shinji Sugiura.
Порой жабы без особых раздумий проглатывают жуков-бомбардиров, и, казалось бы, дальнейшая участь последних предрешена. Но не тут-то было. Насекомые нашли выход даже из такой сложной ситуации: они вызывают у проглотивших их земноводных рвоту, после чего вновь оказываются на свободе. Жажда жизни, как она есть.
Учёные Синдзи Сугиура (Shinji Sugiura) и Такюа Сато (Takyua Sato) из Университета Кобе скармливали жуков вида Pheropsophus jessoensis японским жабам Bufo japonicus и жабам Bufo torrenticola. Эксперименты проводили в течение двух недель.
Оказалось, что проглоченный жук выделяет столько горячей токсичной жидкости прямо в желудок жабы, что ей становится плохо и ничего не остаётся, как извергнуть добычу обратно .
В результате 43 процента жуков-бомбардиров смогли вырваться на свободу через 12-107 минут заточения в желудках жаб.
Специалистам уже было известно: стоит жукам P. jessoensis почуять опасность, как они тут же выделяют струю горячих токсичных химических веществ из задней части тела. Достигая температуры 100 градусов по Цельсию, эта струя производит довольно громкие хлопки, а также облака дыма (на видео запечатлён этот процесс). Но исследователи хотели узнать, насколько эффективна защита жуков.
И чтобы выяснить, как жуки спасаются от верной смерти, японские учёные скормили их жабам. Одной группе повезло меньше – учёные заранее провоцировали жуков выделять токсичную защиту. Тем самым они лишались возможности воспользоваться ей позднее.
В итоге только 3 обезоруженных жука из 37 смогли выжить, в то время как 16 вооружённых существ из 37 спаслись.
"Мы показали, что жуки-бомбардиры выбрасывают токсичные химические вещества прямо внутри жабы, вызывая у них рвоту", — говорит Сугиура.
Жуки продемонстрировали настолько эффективную защиту против жаб, что даже исследователи были поражены.
"Способ спасения поразил нас. Внутри нескольких жаб был слышен хлопок после того, как они проглатывали жуков", — говорит Сугиура.
Более крупным жукам удача улыбалась чаще: возможная причина – они выделяли более токсичную жидкость, а жабам сложнее усваивать крупные экземпляры. В свою очередь, меньшие по размеру жабы чаще упускали свою добычу.
В другом эксперименте учёные обнаружили, что у жуков-бомбардиров было больше шансов выжить после 20-минутного нахождения в желудке жабы, чем у 14 других видов жуков. Возможно, как говорят учёные, у такого вида развилась выносливость к желудочному соку жабы.
Специалисты отмечают, что существуют и другие животные, которым удаётся избежать смерти, даже если их проглотили особи покрупнее. Среди таких героев – улитки, съеденные птицами, мидии, проглоченные актиниями, и круглые черви, оказавшиеся внутри слизней. А токсины, выделяемые тритонами, быстро убивают съевших их лягушек, позволяя первым снова выползать наружу.
Результаты исследования представлены в научном издании Biology Letters.
К слову, ранее мы рассказывали о других жуках, которые обирают муравьёв, несущих пропитание сородичам. Но находится и достойный противник хитрым существам: например, грибок превращает насекомых в привлекательных "зомби", чтобы приманить к ним самцов.
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