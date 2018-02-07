Травля в школе: как защитить ребенка

Родители школьников обмениваются опытом защиты детей от травли одноклассниками. Оскорбления и даже угрозы расправы нередко вынуждают сменить школу. Как остановить унижения и не допустить подобных ситуаций?

Травля не закончится, пока не вмешаются взрослые — это теперь уже понимает Наталья Цымбаленко. Над ее сыном одноклассники начали издеваться в пятом классе: коверкали имя, подкидывали в портфель мусор, публиковали в Интернете фотожабы.

"У нас пошла психосоматика — я в это не верила. У ребенка начала подниматься температура: он идет в школу, один день в сентябре — 39 температура на следующее утро. Я оставляю его дома — дома нет температуры. И так — раз пять", — рассказывает родительница.

Классный руководитель твердил: дети сами разберутся. Родители обидчиков яро защищали своих. Наталья отдала ребенка на бокс, но проблема не решилась.

"Мы пошли к директору, мы написали письмо в комиссию по делам несовершеннолетних, которая при нашей управе, и процесс пошел мгновенно", — говорит она.

Пост Натальи с описанием проблемы и путей ее решения вызвал небывалый отклик: десятки тысяч комментариев, письма с благодарностью. В классе дочери Софьи Паскаль один мальчик творит, что хочет: берет без спроса вещи и ломает, срывает уроки, нецензурно ругается.

"Администрация школы полностью на стороне семьи хулигана по каким-то причинам. Нам объясняют, что там очень приличная, обеспеченная, хорошая семья, а вы тут — как хотите", — говорит Софья Паскаль.

Софье написала заявление в департамент образования и прокуратуру, но получила лишь серию анонимных угроз в Интернете. Пришлось перевести дочь на домашнее обучение. Травля среди детей — не редкость, говорят специалисты, но, как правило, виноваты в этом взрослые.

"Дети проходят определенный период развития, когда им важно чувствовать себя принадлежащими группе. Если в это время группа занята какой-то активной, осмысленной деятельностью, достигает каких-то целей, если у нее есть взрослый лидер, который следит за правилами, следит за тем, чтобы дети общались конструктивно, то не происходит ничего такого", — говорит психолог Людмила Петрановская.

Задача родителей — не упустить момент. Если сын или дочь отказываются идти в школу, приходят домой расстроенными, а успеваемость снижается, важно не только заставить школу найти управу на обидчиков, но и вселить уверенность в самого ребенка.

"Один из этих способов — это арт-терапия, это театр. Я сотни случаев могу вам привести, когда человек, которого считали парией в этом коллективе, вдруг играет главную роль так, что весь зал встает и аплодирует — с этого начинается его звездный час", — говорит директор школы №109 Евгений Ямбург.

Если есть хоть малейшее подозрение на угрозу насилия, ребенка из школы надо срочно забирать. Но пока ситуация не дошла до предела, можно бороться.