Французским автомобилистам запретили пользоваться телефонами даже на обочинах

Верховный суд Франции запретил водителям говорить по мобильному телефону не только за рулем, но и на остановках. По новым законам автовладельцев от штрафа не спасут даже съезд на обочину и включение габаритных огней. Правила решили ужесточить, потому что в последнее время в стране возросло количество ДТП со смертельным исходом, сообщает The Drive.

Раньше водителю запрещалось общение по телефону во время движения под угрозой штрафа в 135 евро. Теперь, если сидящий за рулем человек захочет позвонить, ему нужно не просто остановиться, но сделать это в специальном месте.

Позвонить или набрать текст с произвольного участка трасса отныне разрешается только в том случае, если водитель попал в аварию. Штраф за нарушение нового закона также составляет 135 евро.

Кроме того, чтобы снизить количество ДТП, во Франции ввели ограничение на двухполосных дорогах. Раньше оно составляло 90 километров в час, теперь – 80. Автомобилисты по всей стране протестуют против этого решения властей.

Против новых законов возражают также представители французской автомобильной ассоциации Automobile Club Association.

"На наш взгляд, достаточно просто обязать водителя остановиться, если он хочет позвонить", — отмечают представители ассоциации.