Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана

Народное собрание Дагестана утвердило Артема Здунова на пост председателя правительства республики. За него проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии. Всего в парламенте Дагестана 90 народных избранников.

В понедельник в Дагестане были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов и двое его заместителей, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Они подозреваются в хищении бюджетных средств республики. Сумма ущерба оценивается в 95 миллионов рублей, напоминает ТАСС. Все задержанные чиновники доставлены под конвоем в Москву.

Во вторник врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство и внес в парламент кандидатуру Здунова на пост премьера.

Между тем сегодня операция по декриминализации Дагестана продолжатся. В республике был полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы.

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте, имеет ученую степень кандидата экономических наук. Пост министра экономики Татарстана занимал с октября 2014 года. До этого несколько лет являлся заместителем министра экономики республики.