Олимпиада-2018: российские хоккеисты тренируются в форме с гербом

Российские хоккеисты, готовящиеся к Олимпийским играм, проводят свои тренировки в форме с национальным гербом страны. Известно, что на свое второе тренировочное занятие после прибытия в столицу Олимпиады россияне вышли в форме с идентификационными признаками: гербом, надписью "Россия", а у вратарей на шлеме также изображены гербы, сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что на Олимпийские игры россияне прибыли в статусе "нейтральных" спортсменов. Международных олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр тех атлетов, которые не имеют допинговой истории, дисквалификаций и согласны на выступление под олимпийским флагом. Делегация России лишена возможности использования национальных опознавательных символов: герба, флага и прочего. На ее форме должно быть написано "Олимпийские атлеты из России".

Более того, российским спортсменам запрещено использовать национальные символы где-либо, кроме своих личных номеров в олимпийской деревне. За соблюдением этих правил будет следить специально созданная группа. Также россиян вынуждают подписывать документы с согласием предложенных условий.

Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.