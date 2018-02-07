В Москве организацию инвалидов нагрели на 154 миллиона

Московские полицейские выявили схему незаконного отчуждения имущества организации инвалидов на 154 миллионов рублей.

Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам мошенническая схема была выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с представителями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка того же министерства.

Полицейские подозревают бывшего сотрудника организации и учредителя сторонней коммерческой фирмы в том, что они мошенническим путем завладели принадлежащим обществу четырехэтажным зданием, расположенным в Северо-Восточном административном округе Москвы.

По данным Волк, в рамках уголовного дела по статье "мошенничество", оба фигуранта уже арестованы. В настоящее время ведется установления других участников преступной группы, и расследуются дополнительные эпизоды ее противоправной деятельности.