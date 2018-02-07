Более 160 ездовых собак погибают в тверском приюте-концлагере

Около трех месяцев тверские зоозащитники пытаются привлечь внимание властей к частному подворью в деревне Гущино, где в жутких условиях содержатся примерно 160 ездовых собак пород сибирский хаски, аляскинский маламут и спортивный метис. За прошедшее время им удалось вызволить восемь истощенных псов, с остальными их хозяин отказался расставаться. Одна из бьющихся за освобождение животных активисток побывала в "собачьем концлагере" и сняла обстановку изнутри на видео.

"Пусть лучше сдохнут у меня, но не отдам", — такова позиция Николая Рудакова, который сдает питомцев напрокат и периодически участвует в гонках на собачьих упряжках, хотя и был пожизненно дисквалифицирован Федерацией ездового спорта России.

Все собаки живут на привязи в холодном хлеву, где никто не убирается. Кормить такую ораву хозяину и его помощнице Елене Юршей не по силам, в чем они сами и признаются.

"У меня два высших образования, я владею двумя языками и подрабатываю переводами, чтобы хоть как-то им (корм) покупать. Еще и в кредиты лезу", — рассказала женщина.

Безденежье сказалось на состоянии питомцев — вес большинства из них не превышает 13-14 килограммов при породных стандартах в 23-27 килограммов. По данным зоозащитников, погибающих собак отправляют на корм выжившим, но и те тянут свою лямку без воды и в темноте. После долгих переговоров активистам удалось вызволить только восемь псов, а их обращения в Росприроднадзор, Россельхознадзор и Роспотребнадзор так и остались без ответа.

"У нас уже есть договоренность с передержками и приютами Тверской, Калининградской, Омской, Ивановской, Московской областей и Москвы о временном размещении изъятых для дальнейшего устройства в семьи собак", — уточняют зоозащитники в своей петиции, которую подписали более 23 тысяч человек.

Стоит отметить, что "концлагерем уже заинтересовалось региональное управление СКР.