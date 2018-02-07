Новый премьер обещает создать другой образ дагестанского чиновника

Создать новый образ госслужащих, вернуть доверие людей к власти. Это задача нового дагестанского правительства, которое возглавил Артем Здунов. Правительству нужно будет серьезно поработать над развитием Дагестана и выполнить данные ранее жителям обещания. Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении Здунова главой республиканского правительства.

По каждому из отраслевых направлений будет сформирован отдельный предметный план, пообещал, выступая в Нацсобрании республики Артем Здунов. "Есть общие принципы работы, без них мы не сможем поменять ситуацию в лучшую сторону. Все хотят видеть безопасный, сильный, надежный, комфортный регион", — цитирует Здунова ТАСС.

Особое внимание, по его словам, будет уделено развитию спорта и туризма. Кроме того, в Дагестане, добавил Здунов, необходимо сформировать социальные лифты для талантливой молодежи, оказать поддержку старшему поколению, привлекать инвесторов в Дагестан.

"Будем работать над возрождением имиджа Дагестана как надежного и безопасного региона, комфортного для ведения бизнеса. К слову говоря, уже наличие портовой инфраструктуры, границ с несколькими государствами создают уникальные, но пока не реализованные возможности для развития экспорта, — продолжил новый премьер Дагестана. — Другие регионы, они мечтают о таких географических возможностях".

Новое правительство Дагестана будет формироваться преимущественно из местных кадров, заверил Артем Здунов. Кадровый запас других российских регионов в Дагестане использован не будет, пояснил Владимир Васильев.

В работе новое правительство будет использовать накопленный опыт по развитию общественной и производственной инфраструктуры, прозрачности госзакупок, а также прозрачности и правильности уплаты налоговых платежей.

5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство после того, как были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Они подозреваются в хищении денежных средств из бюджета республики для реализации социальных программ на сумму в 107 миллионов 800 тысяч рублей.

В Дагестане продолжаются крупномасштабные обыски и изъятие документов в министерствах и службах.