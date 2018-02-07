Израильтяне презентовали противоракетную защиту для авиалайнеров

Израильская компания Elta Systems объявила о создании новой системы защиты для специальных самолетов или VIP-лайнеров. Это приманка, которая летит на тросе за воздушным судном и служит приманкой для ракет с радиолокационным наведением, сообщает пресс-служба разработчика.

По сути, система защиты – это небольшой контейнер с радиоэлектронным излучателем. Но на радаре он выглядит гораздо крупнее, чем охраняемый самолет. Поэтому создатели приманки рассчитывают, что ракета с РЛС выберет в качестве цели именно ее, а не настоящий летательный аппарат.

Кроме того, ложную цель постарались сделать как можно проще и дешевле. Поэтому она не требует установки никакого дополнительного оборудования в кабине пилотов и работает без подзарядки несколько часов.