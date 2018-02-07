Бывший член Нацистской партии США может стать конгрессменом

В Конгресс США от штата Иллинойс баллотируется 70-летний Артур Джонс, бывший представитель Американской нацистской партии, отрицатель Холокоста, сторонник Гитлера и антикоммунист. В настоящий момент у республиканца нет конкурентов, что увеличивает его шансы на победу, сообщает Vice.

Джонс состоял в рядах нацистских объединений с 1970-х годов. Он покинул Американскую нацистскую партию в 1980 году, чтобы возглавить антикоммунистическую партию "Первый комитет Америки".

Американец не первое десятилетие отмечает день рождения Гитлера. Кроме того, Артур Джонс долго протестовал против открытия в Иллинойсе музея Холокоста и регулярно участвовал в неонацистских митингах.

С начала 1990-х республиканец пытается войти в Конгресс, однако еще ни разу не прошел дальше первого этапа выборов. В 2016 году, когда праворадикал в очередной раз попробовал стать конгрессменом от третьего округа Иллинойса, государственный совет избиратеоей признал все собранные Джонсом подписи недействительными.

Впрочем, на данный момент, в рядах республиканцев нет другого политика, который хочет возглавить третий округ. Если партия не найдет националисту конкурента до 20 марта, его кандидатура останется единственной.

Журналисты отмечают, однако, что жители третьего округа Иллинойса уже много лет голосуют за демократов, так что позиция Джонса изначально не самая выигрышная.