Убийство школьного учителя в Израиле попало на видео

В сети размещены кадры убийства, произошедшего на автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан в минувший понедельник, 5 февраля.

Мужчина напал на 29-летнего Итамара Бен-Гала, работавшего учителем средней школы, и несколько раз ударил его ножом.

Пострадавший был эвакуирован в больницу, где и скончался через несколько часов после инцидента.

Как сообщает издание The Times of Israel, в совершении преступления подозревается палестинец, которому удалось скрыться.